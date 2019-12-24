Анадырь, , 09:41 — REGNUM Чукотский автономный округ внёс 2 млн рублей в благотворительный Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительств региона.

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«Благотворительный фонд создан в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Тогда же Чукотка перевела 2 млн рублей в качестве пожертвования. Средства фонда формируются из добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнёров. Деньги выделяют на нужды и проекты КМНС», — рассказали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил о необходимости возвращения целевого высшего образования для коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.