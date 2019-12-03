Якутск, , 02:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин озвучил предложение — вернуть целевое высшее образование для коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава государства о бюджетном образовании для КМНС заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Было отмечено, что за последние десятилетия в России практически не стало целевого набора в высшие учебные заведения представителей аборигенного населения Крайнего Севера.

Путин спросил о числе студентов КМНС:

«У вас есть такая статистика? Нет у вас такой статистики, а она будет печальной наверняка… Если целевым образом не будем готовить для этой зоны, то и не будет там специалистов. Надо решить эту проблему».

Президент поручил безотлагательно заняться решением вопросов по обучению аборигенного населения, акцентировав, что выпускники должны обязательно возвращаться домой, где им будет обеспечено трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 30 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера будут получать губернаторскую стипендию.