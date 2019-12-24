Уфа, 24 декабря 2019, 06:37 — REGNUM Арбитраж Башкирии отклонил требование одного из клиентов ПАО «Роскомснаббанк», оставшегося без лицензии в марте 2019 года. ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» требовало страхового возмещения на сумму свыше 285 млн рублей по договорам банковского вклада. Решение суда может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
С предбанкротного банка Уфы хотят получить много денег
Напомним, башкирский банк остался без лицензии 7 марта 2019 года, попытки акционеров оспорить приказ регулятора не удались — суд в удовлетворении иска отказал. На сегодня банк под временным управлением госкорпорации. Иск ЦБ РФ о банкротстве ПАО пока не рассмотрен. Очередные заседания назначены на конец января 2020 года.
На момент отзыва лицензии банк по размеру активов входил в топ-150.