Уфа, , 06:37 — REGNUM Арбитраж Башкирии отклонил требование одного из клиентов ПАО «Роскомснаббанк», оставшегося без лицензии в марте 2019 года. ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» требовало страхового возмещения на сумму свыше 285 млн рублей по договорам банковского вклада. Решение суда может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении исковых требований ООО УК «Финансист» к ПАО «Роскомснаббанк» и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об установлении в реестре обязательств ПАО «Роскомснаббанк» требования о выплате страхового возмещения в размере 285 807 889 рублей 96 копеек в пользу ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» Д.У. по договорам банковского счета (вклада) и о взыскании с государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» страхового возмещения в размере 285 807 889 руб. 96 коп. в пользу ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» Д.У. по договорам банковского счета (вклада) — отказать в полном объеме», — решил суд.

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Напомним, башкирский банк остался без лицензии 7 марта 2019 года, попытки акционеров оспорить приказ регулятора не удались — суд в удовлетворении иска отказал. На сегодня банк под временным управлением госкорпорации. Иск ЦБ РФ о банкротстве ПАО пока не рассмотрен. Очередные заседания назначены на конец января 2020 года.

На момент отзыва лицензии банк по размеру активов входил в топ-150.