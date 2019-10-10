Уфа, , 08:19 — REGNUM Арбитраж Башкирии 25 октября 2019 года планирует начать рассмотрение иска ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» к «Роскомснаббанку» и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Истец пытается добиться страхового возмещения по вкладам, сделанным в уфимском банке на сумму свыше 285 млн рублей. Банк остался без лицензии в марте 2019 года и на сегодня в предбанкротном состоянии, но официально банкротом не признан — иск ЦБ РФ ещё на рассмотрении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании с ГК «Агентство по страхованию вкладов» страхового возмещения в размере 285 807 889 рублей 96 копеек в пользу ООО «Управляющая компания «Финансовые системы» по договорам банковского счета (вклада)» был подан 12 июля 2019 года, но до сих пор не рассмотрен. Третьими лицами в деле проходят Центральный банк РФ, межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (базируется в Нижнем Новгороде). Истец специализируется на вложениях в ценные бумаги, конечный владелец — Гулшат Харрасова.

Напомним, региональный банк лишился лицензии 7 марта 2019 года, после того как размер его капитала опустился ниже минимальной отметки. Регулятор выявил, что банк из топ-150 стал участником схемы привлечения средств граждан в интересах третьего лица «с неочевидными перспективами их возврата». Сама же схема обладала признаками «финансовой пирамиды». С марта 2019 года в арбитраже на рассмотрении находится иск ЦБ РФ о банкротстве башкирского банка, чьим основным акционером является семья главы правления Флюра Галлямова и финансовая корпорация «БКСБ», которой владеет уфимский бизнесмен Фаннур Нургалиев.

Галлямов и ещё один акционер банка ранее предпринимали попытку обжаловать приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии, но суд иск отклонил.