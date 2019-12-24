Якутск, , 06:01 — REGNUM В режиме видеоконференцсвязи 23 декабря прошло заседание наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, где главы регионов страны отчитался об итогах работы перед председателем набсовета Сергеем Степашиным, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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«В срок до 1 сентября 2025 года в 36 муниципальных образованиях Якутии планируем ликвидировать 1 млн 142 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Это порядка 11% от общего объёма аварийного жилфонда России, то есть более 3 500 жилых домов или около 25 тыс. жилых помещений, где проживают 61 тыс. человек. Общий объём финансирования для расселения на сегодняшний день составляет не менее 78,5 млрд рублей», — отчитался глава республики Айсен Николаев.

До конца 2019 года расселят 85 тыс. 700 кв. метров аварийного жилфонда. Общий объём финансирования — 6 млрд 240 млн руб.

«На сегодняшний день целевой показатель значительно перевыполнен. Расселено 23 тысячи 500 кв. м, в том числе по 14 тыс. 800 кв. м выплачены компенсации, 8 тыс. 700 кв. м. — это новые квартиры», — добавил глава Якутии, отметив, что на данный момент, до конца 2020 года, почти 5 млрд рублей предусмотрены из Фонда содействия.

Айсен Николаев акцентировал, что в республике очень много квартир с маленькими комнатами, и необходимо до 2025 года ликвидировать 932 квартиры площадью менее 20 квадратов. На что нужно дополнительное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в России четыре региона не смогли реализовать программу, переселения из аварийного жилья: Тува, Приморье, Крым и Севастополь.