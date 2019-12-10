Владивосток, , 05:23 — REGNUM Приморье не справилось с исполнением программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что в России четыре региона не смогли реализовать программу, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день точные «двоечники» — это Тува, есть проблемы по переселению у нас во Владивостоке, в Крыму и Севастополе, к сожалению. Эти четыре региона», — сказал он.

Также Сергей Степашин рассказал, что предложение Минстроя ремонтировать ветхое жильё, находящееся в предаварийном состоянии (с износом до 70%), нужно подробно изучить.

«Надо разобраться, что такое предаварийное жилье. Если ни один ремонт его не вытянет, зачем тратить лишние деньги? Надо ввести его в категорию аварийного жилья. Мы должны были переселить изначально 530 тысяч по регистрации 2018 года, сейчас около 1 млн человек. Как только программа заработала, люди стали показывать истинное состояние аварийного жилья», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Якутия перевыполняет план по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, превышая плановый показатель почти на 20 тыс. кв. метров.