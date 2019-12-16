Биробиджан, , 04:30 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн обратился к зампреду правительства России — министру финансов Антону Силуанову с предложением включить ЕАО в программу поддержки регионов с низкой обеспеченностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Включение ЕАО в программу поддержки низкообеспеченных регионов позволит сформировать и реализовать индивидуальную программу социально-экономического развития субъекта, что, по мнению врио губернатора, положительно скажется на экономическом состоянии принятой им территории. Антон Силуанов дал этому предложению положительную оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростислав Гольдштейн попросил у правительства 309 млн рублей на покрытие долгов по зарплатам в ЕАО в декабре 2019 года и обеспечение судебных исков. Ранее Александр Левинталь заявлял, что как минимум ещё два года ЕАО будет вынуждено просить деньги у правительства России на сбалансирование регионального бюджета.