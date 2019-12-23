Майкоп, , 21:46 — REGNUM Идею фермеров включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности поддержал президент России Владимир Путин. Об этом 23 декабря глава России заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Фермер из Подмосковья Сергей Балаев, который посвятил присутствующих в свои планы по разведению крокодилов, коз и улиток, попросил включить фермеров, разводящих улиток, в перечень сельхозпроизводителей. Президент России поддержал эту идею, аргументировав это тем, что улитки «хороший, питательный биологический продукт».

Фермер, со своей стороны, добавил, что улитки являются отличным афродизиаком. На это Путин ответил, что в таком случае улитки смогут помочь решить демографическую проблему в стране.

При этом Путин обратился к присутствующим мужчинам с шуточным призывом начать употреблять улиток для решения проблем демографии. Затем, обратившись лично к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, президент отметил: «Дима, обязательно, тебе тоже пригодится».

Ранее ИА REGNUM сообщало, как Путин пошутил над полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым, который на выставке сельхозпродукции взял в руки колбасу, чтобы лучше её рассмотреть.

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