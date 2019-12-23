Майкоп, 23 декабря 2019, 17:46 — REGNUM Вернуть колбасу в шутку призвал президент РФ Владимир Путин полпреда в ЮФО Владимира Устинова на выставке сельхозпродукции в Адыгее 23 декабря.
Инцидент произошёл у тепличного комплекса «Зеленый Дом». Когда Устинов взял палку колбасы, чтобы лучше разглядеть её, Путин посоветовал чиновнику положить продукт на место, а потом процитировал фразу из «Двенадцати стульев»:
Напомним, Путин 23 декабря находится с официальным визитом в Адыгее, куда он прибыл после поездки в Крым.