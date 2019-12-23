Москва, , 15:41 — REGNUM Большинство жителей России (38%) намерены провести новогодние каникулы дома с семьёй, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Собираются работать и существенно подзаработать 16%. Поедут в гости на новогодние праздники 9% опрошенных, на даче будут отдыхать 5%

В новогодние каникулы путешествовать по России собираются 4% граждан. Один из 100 респондентов намерен провести праздники за рубежом.

Опрос проведен 13—15 декабря 2019 года в 417 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1600 старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, дома проведут новогоднюю ночь 66% жителей России.

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