Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В период с января по ноябрь 2019 года в Ростовской области предприятия строительного сектора выполнили объём подрядных работ на 108,4 млрд рублей. Тем самым Донской регион вышел по этому показателю на уровень 2018 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате 23 декабря.

«В текущем году деятельность организаций в основном была сосредоточена на возведении зданий, в то время как в аналогичном периоде 2018 года преобладало строительство инженерных сооружений к чемпионату мира по футболу», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область за год увеличила объёмы строительства жилья более чем на 12%. За 11 месяцев 2019 года на Дону построено 2,24 млн кв. метров жилья.

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