Киев, 23 декабря 2019, 14:58 — REGNUM Укрепление украинской национальной валюты выгодно, прежде всего, валютным спекулянтам, заявил экономист Алексей Кущ 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Кущ отметил, что больше всего в данной ситуации проигрывают семьи трудовых мигрантов, которые получают переводы в иностранной валюте из-за рубежа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Гарбарук рассказал, что правительство Украины снижает курс гривны и строит финансовую пирамиду ОВГЗ, обеспечивая фантастическую доходность спекулянтов в валюте.
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