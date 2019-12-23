Киев, , 14:58 — REGNUM Укрепление украинской национальной валюты выгодно, прежде всего, валютным спекулянтам, заявил экономист Алексей Кущ 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Финансовые спекулянты получили к базовой доходности ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа — ИА REGNUM) (14−20%) дополнительный доход в виде положительных курсовых разниц (+19%), итого — в профите под 40% прибыльности вложений в государственные облигации в долларовом эквиваленте», — рассказал эксперт.

Кущ отметил, что больше всего в данной ситуации проигрывают семьи трудовых мигрантов, которые получают переводы в иностранной валюте из-за рубежа.

«Если взять за основу показатель трансфертов в $10 млрд., то примерно 2,5 млрд. денег наших «заробитчан» были попросту смыты в рукотворный «унитаз» Минфина и НБУ (Национального банка Украины — ИА REGNUM), то есть в пользу лобби инвестиционных банкиров», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Гарбарук рассказал, что правительство Украины снижает курс гривны и строит финансовую пирамиду ОВГЗ, обеспечивая фантастическую доходность спекулянтов в валюте.

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