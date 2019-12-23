Варшава, , 13:54 — REGNUM Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял решение о повышении с 1 января нового, 2020 года акцизов на алкоголь и табачные изделия на 10%. За внесение изменений в закон об акцизном налоге проголосовали 240 депутатов, 202 были против, четверо воздержались.

Как поясняет «Польское радио», своим решением депутаты Сейма отклонили резолюцию Сената (верхней палаты парламента), противодействующую повышению акцизов. В среду, 18 декабря, Сенат высказался против повышения акцизов. Сенатор от оппозиционной Гражданской Коалиции Агнешка Колач-Лещинска объясняет это опасениями, что ни один злотый от повышения акцизов не пойдёт на программы по охране здоровья, например на программу борьбы с раком.

Повышение акцизов объясняется ростом расходов на борьбу с последствиями вредных привычек. По данным министерства финансов, в Польше от болезней, связанных с употреблением табака, умирает около 70 тысяч человек в год, от употребления алкоголя — около 12 тысяч.

Изменения в закон вступят в силу 1 января 2020 года. В результате этого бутылка водки подорожает примерно на 1,4 злотых (23 рубля), пачка сигарет — на 1 злотый (16 рублей). В результате повышения акцизов бюджет в следующем году должен получить дополнительно 1,7 млн злотых (около 28 млн рублей).

Повышение не коснётся сидра и пери — слабоалкогольных напитков из груш крепостью не более 5 градусов. Это объясняется необходимостью поддержки польских садоводческих хозяйств, играющих большую роль в сельхозпроизводстве в стране. Акциз на эти товары сохранится на уровне 97 злотых на 1 гектолитр. Также до 1 июля 2020 года сохранится нулевая ставка на электронные сигареты.

В прошлый раз акцизы на алкоголь и табачные изделия повышались с 1 января 2014 года. Тогда повышение составило 15% на алкогольные напитки и 5% на табак.