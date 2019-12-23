Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Темпы прироста цен на фрукты в Уральском федеральном округе повысились в ноябре 2019 года из-за импортёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ.

Хотя годовая продовольственная инфляция в УрФО снизилась в ноябре на 0,2 пункта, до 3,5%, на фруктах это сказалось в меньшей степени. В частности, в ноябре 2019 года бананы подорожали сильнее, чем год назад, а апельсины не дешевели.

Темпы прироста цен на фрукты выросли «в основном из-за ценовой политики импортеров», отмечают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в УрФО в ноябре 2019 года составила 3,5%. Показатель сравнялся с общероссийским.

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