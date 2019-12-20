Брюссель, , 23:26 — REGNUM Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович приветствовал достижение Москвой и Киевом договорённостей по продолжению транзитных поставок российского газа в страны Европы через газотранспортную систему Украины.

«Приветствую подписание хорошо сбалансированного соглашения, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня в «Газпроме» сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Новый пятилетний контракт между Москвой и Киевом должен быть подписан 31 декабря.

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