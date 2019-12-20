Рига, , 21:09 — REGNUM Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (ФКТК) оштрафовала скандинавский SEB bank на 1,79 млн евро, сообщил 20 декабря портал nra.lv.

Из этой суммы 672 684 евро составил штраф на отмывание денег и 1 121 140 евро за нарушение режима международных санкций.

SEB bankе согласился оплатить этот штраф в административном порядке и оспаривать его не будет. В заключение ФКТК сказано, что назначая штраф Комиссия признает низкий уровень риска отмывания денег в сути финансового сервиса оказываемого банком и благонадёжность его клиентской базы.

Тем не менее, в ряде операция с сентября 2016 по 2017 год банк не достаточным образом соблюдал процедуры банковского контроля в отношении имён настоящих бенефициаров компаний и связанных с ними лиц из общего списка персон находящихся под санкциями ЕС и США.

Один из установленных случаев, когда по причине человеческого фактора SEB bank не блокировал входящий платёж на сумму 592 евро и исходящий на сумму 712 евро у лица находящегося в списке санкций.

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