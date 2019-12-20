Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM Ростовская область приобрела новейшие комплексы, которые помогут сохранить леса. На эти цели потрачено 87 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 декабря.

11 лесопатрульных комплексов получили представители Усть-Донецкого и Каменского государственных автономных учреждений «Лес». Шесть новых комплексов отправятся в Шолоховское, Верхнедонское и Селивановское учреждения до конца 2019 года.

Ожидается, что до 2024 года на Дону парк лесопожарной техники будет полносью обновлён. В настоящее время насчитывается около 100 комплексов, которые позволяют эффективно вести профилактические лесохозяйственные работы и оперативно тушить лесные пожары.