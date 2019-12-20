Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие дорог, которые бы соединяли новые жилые комплексы на окраинах города с центром. Об этом ростовчане — жильцы многоквартирных домов в ЖК «Платовский» — написали в социальных сетях.

«Утром и вечером крайне тяжёлая ситуация с въездом и выездом в жилой комплекс. Пробка на дороге начинается от подъезда дома и до улицы Каскадной. Это такая фишка ростовских застройщиков: построить новый район, а на дороги к нему забить, добирайтесь как хотите?» — задаётся вопросом автор поста.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2020 году должно начаться строительство новой автодороги к молодому микрорайону Суворовский в Ростове-на-Дону. Транспортную артерию откроют через 14 месяцев после начала строительства. О необходимости строительства дорожного объекта заявляли горожане.

Читайте ранее в этом сюжете: Дорогу к ростовскому микрорайону Суворовский начнут строить в 2020 году