Кейптаун, , 11:54 — REGNUM С января 2020 года в ЮАР будет запущена служба мобильных платежей нигерийской телекоммуникационной компании MTN, которая позволит абонентам мобильного оператора отправлять, получать, хранить деньги и оплачивать товары с помощью своих мобильных телефонов. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление гендиректора MTN в ЮАР.

«Внедрение сервиса мобильных денег является ключевым шагом в стратегии MTN и представляет собой участие MTN в следующем этапе растущей конвергенции между финансовыми услугами и мобильными технологиями», — заявил генеральный директор MTN в ЮАР Годфри Мотса.

По его словам, сервис под названием MoMo будет работать на основе конвергентного кошелька Ericsson. На начальном этапе он будет доступен для клиентов MTN и будет предлагать базовые услуги, такие как отправка денег на любой номер мобильного телефона в стране, покупка предоплаченных услуг, таких как электричество, и оплата покупок в выбранных точках оплаты, говорится в сообщении компании.

По словам исполнительного директора службы мобильных денег MTN в ЮАР Феликса Каменги, MTN запустит сервис в стране, где около 11 миллионов южноафриканцев остаются без банковского обслуживания, в то время как 50% взрослого населения не получают достаточного количества банковских услуг.

«MoMo стремится восполнить этот пробел с помощью инновационного внедрения мобильных денег, предоставляя платежное решение, которое стимулирует доступность финансового сектора», — добавил он.

Как отмечают журналисты, заявление MTN было сделано через несколько месяцев после того, как Центральный банк Нигерии предоставил дочерней компании MTN Nigeria лицензию, которая позволяет ей предоставлять финансовые услуги.