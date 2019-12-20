Якутск, , 12:02 — REGNUM Экономика Якутии под угрозой кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Читайте также: Кризис в алмазном бизнесе: искусственные бриллианты заполняют мировой рынок

«Поскольку российская экономика продолжает быть зависимой от нефтегазового экспорта или цены на нефть, важнейшим фактором является стоимость барреля нефти. Экономика Якутии в большей степени зависит от экспорта добывающих отраслей промышленности. Это приводит к тому, что она зависима от курса доллара к рублю, который обратно пропорционален нефтяным ценам.

Если цена доллара в рублях растёт, то социально-экономическое положение республики улучшается. В противном случае, или в нынешней ситуации, когда курс рубля стабилизировался и держится примерно на одном уровне почти пять лет, то смело можно говорить о грядущем кризисе», — обозначил независимый эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата экономических наук Юрия Данилова, нестабильность глобальной экономики и политики, а именно санкционные войны, вооружённые конфликты на Ближнем Востоке могут привести мировой алмазный бизнес к глубокому падению.