Якутск, , 10:43 — REGNUM Кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик Юрий Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM озвучил возможность серьёзного кризиса в мировом алмазном бизнесе.

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«На нынешнем этапе развития мировой экономики большинство крупных отраслей промышленности столкнулись с глобальными проблемами, которые неизбежно приведут их к очередному кризису. Согласно оценкам, ювелирные изделия, изготовленные из выращенных в лаборатории бриллиантов, занимают более 2% индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в США, что приравнивается к 14 млрд долларов.

Падение объёмов реализации природных алмазов у всех крупных алмазодобывающих компаний примерно на 30% говорит о серьёзном кризисе в алмазном бизнесе», — резюмирует эксперт.

По мнению Юрия Данилова, нестабильность глобальной экономики и политики, а именно санкционные войны, вооружённые конфликты на Ближнем Востоке могут привести мировой алмазный бизнес к глубокому падению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Псковской области запустят производство монокристаллов углерода.