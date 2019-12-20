Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, которое пока до конца не завершилось, оказалось невыгодным для Грузии проектом. Во всяком случае, такое заключение сделали эксперты организации Центр по исследованию транспортных коридоров.

«Строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс можно расценить как затянувшийся во времени, имеющий низкую финансовую отдачу, осуществленный за счет уступки собственных стратегических интересов и в целом со слабым менеджментом со стороны государства проект строительства финансово-объемного инфраструктурного проекта», — так формулируют эксперты процесс прокладки этой железнодорожной линии и его значение для Грузии. Это заключение организация публикует на своей странице в соцсети Facebook.

Грузинские эксперты выделяют три основные причины задержки осуществления проекта. Первая состоит в падении цен на нефть на мировом рынке, которое началось в 2007 году и из-за которого сроки окончания проекта стали трудно прогнозируемыми. «Поскольку финансовое обеспечение проекта осуществлял Нефтяной фонд Азербайджана, аккумуляция финансов в проекте зависела от реализации азербайджанской нефти на мировых рынках, а резкое падение цен на нефть после 2007 года значительно сократило доходы Азербайджана от реализации нефти, из-за чего финансирование проекта со стороны Азербайджана задержалось уже на начальном этапе», — констатируют грузинские аналитики.

Вторая причина, по которой затянулось строительство новой железнодорожной ветки, оказалась чисто технической. Дорога должна была проходить через тоннель между Грузией и Турцией, но при строительстве этого сооружения выяснилось, что оно находится в оползневоопасной зоне, и конфигурацию проекта пришлось изменить. В результате были продлены и сроки строительства дороги.

Определенную долю вины в задержке осуществления проекта эксперты видят и в заявлениях политического руководства Грузии о вероятной нецелесообразности новой магистрали и опасениях, что на новую дорогу будут переадресованы грузы, которые в настоящее время перевозятся из Азербайджана через грузинские морские порты. Эксперты имеют в виду заявления представителей нынешней власти, сделанные в первые месяцы правления «Грузинской мечты».

«В действительности же, на самом начальном этапе осуществления проекта было заявлено, что на эту магистраль предусмотрено привлечение новых грузов из Центральной Азии, а не распределение уже существующих грузопотоков. Подобные заявления (тогда еще нового правительства «Грузинской мечты») вызвали моментальную ответную реакцию у политического руководства Азербайджана, содержание которой предусматривало приостановку проекта на определенный период, пока новое правительство Грузии полностью не разберется и не сформирует основные ориентиры своего внешнеполитического курса», — поясняют эксперты третью причину задержки с осуществлением проекта.

Итогом всех допущенных ошибок они считают как затянувшееся на 10 лет и до сих пор до конца не завершенное строительство магистрали, так и ее крайне низкую загрузку. На начальном этапе своего функционирования железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была рассчитана на перевозку до 5 млн тонн грузов, но за два года после открытия по ней было перевезено лишь 0,2 млн тонн. А это значит, что «освоено только 2−3% от ее мощности», констатировали эксперты.

Напомним, что строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс началось в 2008 году, но правительство Михаила Саакашвили напрасно записывало этот проект в список собственных заслуг, потому что обсуждение проекта было начато еще в период правления Эдуарда Шеварднадзе, и первая декларация о строительстве новой магистрали была принята в 1996 году. В 2005 году было подписано новое соглашение, а так как США и ЕС от финансирования проекта отказались, его полностью взяли на себя Азербайджан и Турция. Азербайджан же выделил Грузии долгосрочный кредит (на 25 лет) для реабилитации и строительства на территории страны подпадающей под проект железнодорожной инфраструктуры.

Первоначально планировалось открыть новую дорогу в 2011 году, но так как строительство несколько раз по разным причинам прерывалось, запуск Баку — Тбилиси — Карс вначале был отложен на конец 2014 года, затем — на конец 2015 года, после чего было заявлено, что новая дорога откроется в 2016 году, но саму церемонию пуска в эксплуатацию пока еще не до конца завершенной дороги провели лишь в конце 2017 года.

Инициаторы проекта надеялись на привлечение сюда грузов из стран Центральной Азии, и прежде всего из Китая, и заявляли об открытии нового пути перевозки грузов в обход России, вслед за проектами нефтепроводов и газопроводов. Но в последний период в Азербайджане и Турции все активнее звучат заявления о привлечении России и грузов из России не только на новый железнодорожный маршрут, но и для загрузки нефтяных и газовых магистралей. Руководство Грузии, несмотря на натянутые отношения с Россией, особого протеста по данному поводу не выражает.