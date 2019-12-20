Тбилиси, 20 декабря 2019, 11:01 — REGNUM Строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, которое пока до конца не завершилось, оказалось невыгодным для Грузии проектом. Во всяком случае, такое заключение сделали эксперты организации Центр по исследованию транспортных коридоров.
Грузинские эксперты выделяют три основные причины задержки осуществления проекта. Первая состоит в падении цен на нефть на мировом рынке, которое началось в 2007 году и из-за которого сроки окончания проекта стали трудно прогнозируемыми. «Поскольку финансовое обеспечение проекта осуществлял Нефтяной фонд Азербайджана, аккумуляция финансов в проекте зависела от реализации азербайджанской нефти на мировых рынках, а резкое падение цен на нефть после 2007 года значительно сократило доходы Азербайджана от реализации нефти, из-за чего финансирование проекта со стороны Азербайджана задержалось уже на начальном этапе», — констатируют грузинские аналитики.
Вторая причина, по которой затянулось строительство новой железнодорожной ветки, оказалась чисто технической. Дорога должна была проходить через тоннель между Грузией и Турцией, но при строительстве этого сооружения выяснилось, что оно находится в оползневоопасной зоне, и конфигурацию проекта пришлось изменить. В результате были продлены и сроки строительства дороги.
Определенную долю вины в задержке осуществления проекта эксперты видят и в заявлениях политического руководства Грузии о вероятной нецелесообразности новой магистрали и опасениях, что на новую дорогу будут переадресованы грузы, которые в настоящее время перевозятся из Азербайджана через грузинские морские порты. Эксперты имеют в виду заявления представителей нынешней власти, сделанные в первые месяцы правления «Грузинской мечты».
Итогом всех допущенных ошибок они считают как затянувшееся на 10 лет и до сих пор до конца не завершенное строительство магистрали, так и ее крайне низкую загрузку. На начальном этапе своего функционирования железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была рассчитана на перевозку до 5 млн тонн грузов, но за два года после открытия по ней было перевезено лишь 0,2 млн тонн. А это значит, что «освоено только 2−3% от ее мощности», констатировали эксперты.
Напомним, что строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс началось в 2008 году, но правительство Михаила Саакашвили напрасно записывало этот проект в список собственных заслуг, потому что обсуждение проекта было начато еще в период правления Эдуарда Шеварднадзе, и первая декларация о строительстве новой магистрали была принята в 1996 году. В 2005 году было подписано новое соглашение, а так как США и ЕС от финансирования проекта отказались, его полностью взяли на себя Азербайджан и Турция. Азербайджан же выделил Грузии долгосрочный кредит (на 25 лет) для реабилитации и строительства на территории страны подпадающей под проект железнодорожной инфраструктуры.
Первоначально планировалось открыть новую дорогу в 2011 году, но так как строительство несколько раз по разным причинам прерывалось, запуск Баку — Тбилиси — Карс вначале был отложен на конец 2014 года, затем — на конец 2015 года, после чего было заявлено, что новая дорога откроется в 2016 году, но саму церемонию пуска в эксплуатацию пока еще не до конца завершенной дороги провели лишь в конце 2017 года.
Инициаторы проекта надеялись на привлечение сюда грузов из стран Центральной Азии, и прежде всего из Китая, и заявляли об открытии нового пути перевозки грузов в обход России, вслед за проектами нефтепроводов и газопроводов. Но в последний период в Азербайджане и Турции все активнее звучат заявления о привлечении России и грузов из России не только на новый железнодорожный маршрут, но и для загрузки нефтяных и газовых магистралей. Руководство Грузии, несмотря на натянутые отношения с Россией, особого протеста по данному поводу не выражает.