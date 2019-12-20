Якутск, , 08:53 — REGNUM В Якутии выдали первый льготный кредит на покупку жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Одобрено более 70 заявок для участия в программе. В Якутии на получение дальневосточной ипотеки могут претендовать около 8 тыс. молодых семей. Один заём уже выдан», — озвучили в республиканском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех дальневосточных регионах началось оформление льготной, под 2%, дальневосточной ипотеки. Первыми займы получили приморцы.