Якутск, 20 декабря 2019, 08:53 — REGNUM В Якутии выдали первый льготный кредит на покупку жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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«Одобрено более 70 заявок для участия в программе. В Якутии на получение дальневосточной ипотеки могут претендовать около 8 тыс. молодых семей. Один заём уже выдан», — озвучили в республиканском правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, во всех дальневосточных регионах началось оформление льготной, под 2%, дальневосточной ипотеки. Первыми займы получили приморцы.