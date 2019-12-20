Петропавловск-Камчатский, , 05:12 — REGNUM Комментируя слова президента России Владимира Путина о дальневосточной 2%-ой ипотеке, губернатор Камчатки Владимир Илюхин сказал, что регион связывает большие надежды с этим нововведением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Илюхин

«Условия и возможности льготной дальневосточной ипотеки интересуют большинство молодых камчатских семей. Я могу с уверенностью об этом говорить, в том числе, исходя из количества вопросов, которые поступают на эту тему. На сегодняшний день в крае реализуются несколько программ предоставления жилья, а также предоставляются выплаты для его приобретения. Но, как я уже неоднократно говорил, этого явно недостаточно, особенно для молодежи. Ипотека под 2% даёт молодежи возможность выбора. Правительство Камчатского края сделает всё возможное для того, чтобы у наших молодых камчатских семей, которые хотят связать свою жизнь с Камчаткой, этот выбор был максимально широким. Кроме того, программа станет стимулом для развития строительной отрасли субъекта».