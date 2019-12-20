Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублю 19 декабря открылись ростом. Участники рынка успокоились после одобрения санкций против России и вновь обратили внимание на положительную динамику цен на нефть, а также на ослабление евро и фунт к доллару США на валютном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Фьючерс на нефть марки Brent до $66.76, он является самым высоким уровнем с середины сентября. Американские фондовые индексы возобновили рост и достигли новых рекордно высоких уровней, что также позитивно отразилось на рубле. Фьючерс на индекс S&P впервые превысил отметку 3200 пунктов и достиг уровня 3212.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает налоговый период. Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,41%, до 62,40 руб., евро/рубль — на 0,32%, до 69,41 руб., фунт/рубль — на 0,81%, до 81,32 руб.

Сегодня, 20 декабря, на торгах в Азии Brent торгуется в небольшом плюсе. Покупатели нервничают, так как им не хватает сил совершить стремительный рост к $67. Если оценивать общую картину, включая налоговый период, то для рубля внешний фон позитивный.

Несмотря на то, что сегодня пятница, можно рассматривать дальнейшее снижение курса доллара до 62 руб. Чтобы отбить желание покупателей покупать рубль, курсу доллара нужно подняться выше 63 руб.

Читайте также: Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции