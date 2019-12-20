Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Для того чтобы приготовить настоящий, классический «Оливье» в Хабаровском крае к новогоднему столу, жителю региона придется потратить не менее 20 тыс. рублей.

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Для приготовления такого салата понадобиться филе рябчиков, отварной говяжий язык, чёрная икра, отварные раки, либо омар, листья салата, огурцы, оливковое масло, каперсы и другие ингредиенты, пишет ИА Амурмедиа про классический «Оливье».

В Хабаровске, исходя из цен на указанные продукты, на приготовление такого салата на четыре персоны нужно будет потратить не менее 20 тыс. рублей.

Бюджетный «Оливье» по «советскому варианту» — с колбасой — будет стоить 315,5 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, обычный, «советский» «Оливье» на Сахалине за год подорожал на 6,5% — порция салата на четырёх человек обойдется в 445,29 рубля.