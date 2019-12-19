Москва, , 20:53 — REGNUM Россельхознадзор может ввести временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Китая из-за множественных случаев выявлений в данной продукции запрещённых и вредных веществ. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба ведомства.

Как уточняется, речь идёт, в том числе, о выявлении к китайской продукции тяжёлых металлов (мышьяк, ртуть, кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина и нитрофуранов.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что количество выявленных нарушений с начала 2019 года уже в два раза превысило показатель таковых за весь предыдущий год.

Сообщается, что данная ситуация обсуждалась сегодня в ходе телефонных переговоров с представителями Главного таможенного управления КНР. С российской стороны было заявлено, что «в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов», информируют в ведомстве.