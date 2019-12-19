Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Вопрос строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге, требует продуктивной работы с региональными властями. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Екатеринбург очень быстро развивается. И, конечно, он нуждается в развитии транспортной инфраструктуры», — считает Путин.

Президент высказал убеждённость в том, что метрополитен будет востребован в Екатеринбурге. Он отметил, что вопрос строительства метро требует федерального финансирования, так как не может быть решён за счёт регионального бюджета. Владимир Путин подчеркнул, что для продолжения строительства метро в Екатеринбурге потребуется наладить работу по этому вопросу с властями Свердловской области.

«Поработаем с властями!» — подытожил глава государства.

Напомним, что вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался ещё накануне проведения игр группового этапа ЧМ-2018 по футболу.