Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в России — «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — не может реализовать свою продукцию на белорусском рынке. На это указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

«Ростсельмаш» не может продать ни одной машины на рынке Белоруссии, сказал глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что завод «Ростсельмаш» летом 2019 года был вынужден приостановить производство на два месяца. В настоящее время предприятие выходит на показатели 2018 года. В настоящее время производитель сельхозтехники работает в непредсказуемом режиме.

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