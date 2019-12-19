Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Росатом рассмотрит возможность изменения маршрута транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ) на северо-западе России. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, отвечая на предложение руководителя эколого-правового центра «Беллона» Александра Никитина пересмотреть логистику перевозок, чтобы снять обеспокоенность в Санкт-Петербурге. Тема безопасности транспортировки и хранения ОГФУ обсуждалась на заседании Общественного совета Росатома, куда были приглашены представители различных общественных и экологических организаций, ученые, а также представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Там есть отдельные технические вопросы, но мне кажется, что это надо сделать», — отметил Никитин.

Он напомнил, что на прошлом заседании Общественного совета было принято решение о создании рабочей группы по обращению с ОГФУ. За это время был проведен технический тур для экологов на площадку хранения обедненного гексафторида урана на Электрохимическом заводе (ЭХЗ) в Зеленогорске и несколько встреч с заинтересованными представителями общественных организаций. Обсуждение этой темы будет продолжено, сообщил руководитель «Беллоны». Он также рассказал о том, что свои предложения в программу по обращению с ОГФУ предложил «Гринпис», и они будут рассмотрены и обсуждены на заседании рабочей группы.

«Во время технического тура мы разговаривали и с руководством ЭХЗ, и с руководством ТВЭЛа, и было высказано предложение об увеличении мощностей по переработке ОГФУ, чтобы ускорить реализацию программы по сокращению запасов на имеющихся площадках», — добавил Никитин.

Напомним, сейчас в России действует одна такая установка. Она эксплуатируется на ЭХЗ, ее мощность 10 тыс. тонн в год. Там же строится вторая установка аналогичной мощности, недавно был заключен контракт с французской компанией Orano Projets на поставку оборудования для нее.

Еще две установки планируется построить на Уральском электрохимическом комбинате, самом крупном российском предприятии по обогащению. Как сообщила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, в 2020 году планируется начать проектно-исследовательские работы по сооружению этих установок. Глава Росатома предложил увеличить количество мощностей еще на две установки. Стоит отметить, что Росатом тратит на эту программу собственные средства, одним из источников ее финансирования служат контракты по переработке ОГФУ в обогащенный урановый продукт, реализуемые сейчас.

При этом представители независимых экологических и общественных организаций, а также научного сообщества, побывавшие в техническом туре на ЭХК, подтвердили, что ОГФУ хранится на предприятии безопасно и не представляет даже гипотетической угрозы населению.

Так, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин напомнил, что еще 20 лет назад экологи поставили перед тогда еще Министерством по атомной энергии задачу по переводу ОГФУ в безопасное состояние. В ходе техтура эксперты смогли увидеть, что было сделано за прошедшие годы в этой области, отметил он. Говоря о физической защите ЭХЗ, эксперт сообщил, что площадка завода, где в том числе хранится ОГФУ и полученная из него закись-окись урана, окружена современным периметром охраны с полным объемом охвата и новейшими средствами предварительного обнаружения локации точки проникновения. Говоря о радиационной и химической безопасности, он обратил внимание на то, что ОГФУ хранится в природном состоянии в виде твердого вещества в специальных контейнерах. Все меры защиты обусловлены в первую очередь химической, а не радиационной активностью материала. Контейнер, в котором он транспортируется и хранится, изготовлен из углеродистой стали, толщина стенок — 13−16 мм. В соответствии со стандартами МАГАТЭ, предусмотрена защита при нагревании до 800⁰C. «Разрушить такую защиту переносимыми средствами невозможно», — пояснил он.

Химические свойства гексафторида урана не позволяют говорить о его опасности для населения в случае инцидентов, отметил эксперт. Даже если такой контейнер удастся разрушить, гексафторид является твердым веществом, и не сможет разлететься вокруг, как газ. В случае разгерметизации при контакте с влагой из атмосферного воздуха на поверхности материала моментально образуется твердый слой, который защищает гексафторид от дальнейших преобразований. Согласно расчетам, проведенным учеными, гипотетическое разрушение контейнера может привести к химическому загрязнению площадки в радиусе 1 метра вокруг контейнера. Таким образом, для населения даже такие аварии не будут представлять опасности.

Заведующий радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексей Екидин сообщил, что за прошедший месяц на территории Новоуральска и Зеленогорска были проведены круглые столы, технические туры для граждан, СМИ и общественных организаций, где специалисты и руководители Топливной компании ТВЭЛ предоставили исчерпывающую информацию о системе безопасности при обращении с ОГФУ для работников предприятий, граждан и окружающей среды. Также были получены комментарии от специалистов органов надзора и независимых экспертов.

Работа экспертов в рамках техтура и деятельность рабочей группы по обращению с ОГФУ безусловно подтвердили, что обедненный гексафторид урана — это ресурс, а не отходы. Обращение с ним обеспечивает запасом энергетического ресурса последующие поколения, отметил ученый.

Он напомнил, что благодаря большому количеству негативных публикаций, не обоснованных достоверной информацией, в общественном сознании возникла переоценка рисков, фактически, люди стали бояться того, что не может произойти. По мнению Екидина, необходимо на постоянной основе информировать население для повышения осведомленности. Он отметил, что следует задействовать механизм общественных инспекторов, которых еще только предстоит подготовить и обеспечить их коммуникацию с заинтересованными сторонами.

Кроме того, по словам Екидина, в программе по обращению с ОГФУ стоит обратить внимание на то, что переработка гексафторида урана и конверсия ОГФУ полностью соответствуют принципам устойчивого развития общества. «Независимо от того, чей гексафторид перерабатывается, мы работаем для всей планеты, сокращая необходимость разработки месторождений в любой стране. Речь идет о сокращении воздействия на окружающую среду, сохранении ландшафтов, о рациональном использовании природных ресурсов», — подчеркнул представитель Уральского отделения РАН.

Глава «Беллоны» Александр Никитин предложил подготовить доклад об обращении с ОГФУ, понятный широкой публике.