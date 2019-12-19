Москва, , 10:13 — REGNUM Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше. Индексация пенсий составит 6,6%, то есть их реальный рост превысит инфляцию почти вдвое, примерно на 3%, пояснил он.

Дроздов напомнил, что при уровне инфляции в 4,3% в 2018 году индексация пенсий составила 7,05%, а пенсии по итогам года выросли в реальном выражении в среднем на 2,5%. В 2022 году пенсии в среднем составят около 18,3 тыс. рублей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит 6,6%.

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