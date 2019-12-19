Додома, , 09:00 — REGNUM Разведение 86 новых сортов семян, произведенное силами Исследовательского института по развитию сельского хозяйства Танзании (TARI-Makutupora) в Додоме, вывело Танзанию на второе место по производству винограда в странах Африки южнее Сахары. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на сообщение главы исследовательского института.

В интервью изданию Корлен Массаве сообщил, что новые семена, имеющие устойчивость к вредителям, были использованы фермерами в различных районах и принесли хорошие урожаи. Пользуясь случаем он призвал всех начинающих фермеров использовать семена нового поколения, выведенные в исследовательском институте.

По словам Массаве, крупнейшим производителем винограда в Танзании является область Додома. Он добавил, что производство винограда в стране возросло на 48% — с 10 000 тонн ежегодно в 2016 году, до 15 000 тонн в 2018 году.

Как сообщают журналисты, первое место по выращиванию винограда в странах Африки южнее Сахары традиционно занимает ЮАР. На всем континенте лидерами производства винограда являются Алжир, Тунис и Марокко.