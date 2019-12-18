Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил вице-мэру Виктору Сдобнякову провести комплексную проверку и выяснить причины аварийности на теплосетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

По словам главы управления административно-технической инспекции и муниципального контроля администрации Ивана Соловьева, сейчас выдано 248 ордеров на проведение земляных работ на территории города, что в пять раз больше, чем в декабре прошлого года. То есть в городе в связи с ремонтами на теплосетях раскопано 248 точек. В декабре прошлого года было 57 ордеров.

«Я не вижу, что работа кипит. Есть сигналы от жителей, которые видят, как начинаются земляные работы, потом люди уходят, и никого на объекте нет», — высказался Панов.

В частности, в ходе проверки поручено выяснить, насколько влияют на число аварий объективные причины — износ сетей, а насколько срабатывает человеческий фактор.

Главе АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину рекомендовано организовать плат ремонта теплосетей в 2020 году так, чтобы он был полностью закончен до начала отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноябре из-за прорыва трубы диаметром 700 мм без тепла остались 302 дома, 11 детских садов и 6 школ Советского района. В администрации города уточнили, что причина аварии — коррозионный износ локального участка магистральной теплотрассы. В ходе проведения ремонта при заполнении теплоносителем было обнаружено еще одно повреждение на подающем трубопроводе. На следующий день произошла еще одна авария, оставившая без отопления 59 многоквартирных домов и две школы в Ленинском районе.