Улан-Удэ, , 12:08 — REGNUM На Восточном экономическом форуме индийцы подтвердили намерение участвовать в строительстве в Бурятии завода. Об этом 6 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Состоялось подписание соглашения с индийской компанией Star Overseas Ltd (Индия) по строительству в Бурятии завода по производству инфузионных растворов. Цена завода около 400 млн рублей», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, индийская сторона возьмёт на себя 50% вложений, остальные 50% — российский партнёр. При этом глава выразил надежду, что строительство завода начнётся в ближайшее время.

Впрочем, индийцев интересуют не только этот завод. По сообщениям пресс-службу, с инвесторами также обсуждались вопросы локализации в республике производства кабельной продукции, повышенный интерес проявила индийская сторона к месторождениям.

Добавим также, как сообщало ИА REGNUM, производимые на Улан-Удэнском авиазаводе вертолёты примут участие тендере на поставку 111 единиц в палубную авиацию индийских ВМС.

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