Иркутск, , 11:16 — REGNUM Прокуратура Аларского района Иркутской области, проведя совместно со специалистами ФБУ «Российский центр защиты леса» проверку исполнения лесного законодательства в части обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесного фонда Аларского лесничества, пришла к выводу, что разрешения на вырубку десятков гектаров леса были выданы незаконно.

Установлено, что одним из бывших заместителей министра лесного комплекса области утверждены два акта лесопатологического обследования на осуществление работ по проведению выборочных санитарных рубок в лесосеках, расположенных в Аларской даче Аларского участкового лесничества на площадях 32,9 га и 12,4 га, соответственно. Натурная проверка показала, что санитарное и лесопотологическое состояние обследованных лесных насаждений не соответствует данным, представленным в актах лесопатологического обследования. Выборочные рубки назначены не обоснованно, поясняют следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд Приангарья признал правоту региональной прокуратуры, указавшей на незаконность увеличения объемов заготовки древесины по договору аренды лесного участка, заключённому с министерством лесного комплекса региона одним из арендаторов лесного участка. Но самым скандальным является уголовное дело, возбуждённое против теперь уже бывшего лесного министра Приангарья Сергея Шеверды. По мнению следствия, он доподлинно знал о незаконности уничтожения 116 гектаров особо ценного леса в региональном заказнике «Туколонь», но ничего не предпринимал.

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