Москва, , 05:02 — REGNUM АО «Гражданские самолёты Сухого» за девять месяцев 2019 года продало лишь один самолёт. В то время как за тот же период 2018 года было реализовано 13 самолётов. В финансовой документации компании отмечается, что «отношение размера задолженности к собственному капиталу и степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ухудшились по причине роста кредитного портфеля компании», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общий размер кредитной задолженности АО за рассматриваемый период составил 46 661 065 000 рублей, из которых на просроченный долг приходилось более 106,08 млн рублей. За девять месяцев у компании сложилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере более 31,418 млрд рублей, из которых просроченная — свыше 106,08 млн рублей.

В документации уточняется, что выручка от продаж самолётов Sukhoi Superjet 100 за январь-сентябрь 2019 года составила чуть более 2,047 млрд рублей против 24,397 млрд рублей годом ранее. В общем объёме выручки доля от продаж самолётов была 33,37% в 2019 году и 89,04% за тот же период 2018 года. Поставки самолётов сократились почти на 92%.

На послепродажном обслуживании компания за период заработала около 3,947 млрд рублей (годом ранее — 2,369 млрд рублей).

Напомним, компания была основана в 2000 году для продвижения новых моделей гражданских самолётов. На сегодня её основной проект — Sukhoi Superjet 100 (SSJ) вместимостью 95 мест. Производственные мощности предприятия, входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию, находятся в Комсомольске-на-Амуре.