Ульяновск, 17 декабря 2019, 17:25 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области через суд пытаются вернуть проданный жителю Екатеринбурга лесной участок. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, администрация Майнского района продала частному лицу из Екатеринбурга земельный участок возле поселка Майна.
Районный прокурор вышел в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи спорного участка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе пруд в селе Смородино огородили заборами, перекрыв свободный доступ к водоёму. В отношении шести собственников земельных участков, граничащих с прудом, были возбуждены административные дела.
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