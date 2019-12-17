История вопроса

Земельные споры – это неурегулированные конфликты, предметом которых выступает право на владение, пользование или распоряжение земельными участками. Сторонами конфликта могут быть как физические и юридические лица, так и органы власти.

Причинами споров могут выступать такие факторы, как недобросовестное поведение участников правоотношений, низкое качество землеустроительной документации, правовые коллизии, а также недостатки и злоупотребления в работе должностных лиц государственных органов.

Урегулирование земельных споров производится на основании Арбитражно-процессуального кодекса, Гражданского кодекса РФ, Гражданско-процессуального кодекса, Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах». Урегулирование земельных споров производится в судах, причём в некоторых случаях законодательством предусмотрен обязательный досудебный порядок.

Земельные споры являются одной из самых распространённых категорий дел, рассматриваемых судами Российской Федерации в гражданском порядке. В последние годы число таких дел имеет тенденцию к росту.



