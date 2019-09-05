Ульяновск, , 13:59 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области один из прудов огородили заборами, перекрыв свободный доступ к водоёму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Нарушение было выявлено эконадзором министерства в селе Смородино. По итогам административного расследования установлено, что вокруг пруда, который является водным объектом общего пользования, «стоит ограждение в виде забора».

В министерстве отмечают, что в отношении шести собственников земельных участков, граничащих с прудом Смородино, возбуждены административные дела по ст. 8.12.1. КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министру природы и цикличной экономики Ульяновской области природоохранным прокурором внесено представление. По данным межрегиональной природоохранной прокуратуры, минприроды региона не обеспечило определение и установление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Чамбул и Чечера.

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Напомним, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озер или приватизировать их. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования.