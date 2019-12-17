Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:51 — REGNUM К началу 2020 года более, чем в 1500 домов в областях Дар-эс-Салам и Мтвара будет проведен газ. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на официальное заявление национальной нефтегазовой корпорации Танзании «Tanzania Petroleum Development Corporation» (TPDC).

По информации журналистов издания, в настоящее время газ проведен только в 458 домов двух областей.

Выступая на мероприятии по предоставлению отчетности корпорации за последние четыре года, гендиректор TPВС Джеймс Матарагио заявил, что в Танзании возросло использование природного газа.

«Выработка электроэнергии за счет природного газа возросла с 553 МВт в 2015 году до 892,7 в 2019 году. Увеличение составило 61%, и в настоящее время 57% электроэнергии в национальной электросети Танзании вырабатывается с использованием природного газа, мы справились с проблемой нехватки электроэнергии в сухой сезон», — заявил Матарагио.

Он добавил, что число заводов, подключенных к газовым сетям, возросло до 48 в областях Дар-эс-Салам, Пвани и Мтвара.