Нью-Йорк, США, , 18:48 — REGNUM Фондовый рынок США растет на волне оптимизма после заключения предварительной торговой сделки с Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.

Все основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне», хотя рост промышленного индекса Dow Jones сдерживает резкое падение котировок Boeing и поставщиков крупнейшего авиапроизводителя.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 56,29 пункта (0,20%), до 28 191,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,83 пункта (0,47%), до 3183,63 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,43 пункта (0,65%), до 8791,31 пункта.

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