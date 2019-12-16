Рига, , 16:27 — REGNUM Член Латвийской Ассоциации недвижимости Евгения Дмитриченко заявила, что количество продаваемой недвижимости в Латвии за последние 3, 4 года рухнуло. Об этом пишет портал Mixnews.lv.

По ее словам, премиум недвижимость в старой Риге, дома и особняки Юрмалы были интересны только гражданам России. С 2010 года именно они доминировали среди всех покупателей, отметила она.

«Сегодня количество сделок (в Латвии) свыше полумилиона (евро) с сотен, сократилось до десятка, а свыше миллиона евро, что являлось когда-то стандартной суммой, их почти нет», — сказала Дмитриченко журналистам.

Других иностранцев, кроме граждан РФ, кто мог бы испытывать интерес к дорогой недвижимости в Латвии, по мнению Евгении Дмитриченко, не существует. По ее словам, для скандинавских и английских пенсионеров существуют такие страны, как Испания и Португалия.