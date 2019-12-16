Москва, 16 декабря 2019, 15:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий продление «заморозки» накопительных пенсий ещё на два года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, зарплатные отчисления в пенсионный фонд в размере 6% с 2014 года идут по страховой линии, а именно — выплачиваются пенсионерам. Данная система, согласно законодательству, существует до 2021 года.
Согласно подписанному документу, действие данного закона продлевается ещё на год — до 2022 года включительно.
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