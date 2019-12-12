Москва, , 13:13 — REGNUM Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей. Такие параметры уже заложены в федеральный бюджет 2020 года. По сравнению с текущим уровнем минимальная зарплата вырастет на 850 рублей, или 7,5%.

В РФ сегодня действуют нормы, обязывающие устанавливать МРОТ на уровне прожиточного минимума региона. Так, размер МРОТ в 2020 году будет равен 100% величине прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Кроме того, авторы инициативы также уточнили, что уровень МРОТ может превышать прожиточный минимум, установленный регионом.