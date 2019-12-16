Рига, , 13:32 — REGNUM Выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) окажет негативное влияние на сельское хозяйство Латвии. Об этом, как передает портал LSM, заявила заместитель председателя общества «Крестьянский Сейм» Майра Дзельскалея-Бурмистре.

По ее словам, рынок Латвии после Brexit испытает на себе «давление» от общего перепроизводства в ЕС молока и мяса, что приведёт к краткосрочному падению цен.

Основная проблема латвийского сельского хозяйства, по мнению заместителя председателя общества «Крестьянский Сейм», состоит в недостаточной финансовой поддержке местных производителей по сравнению со странами «старой Европы».

Только в 2027 году размер дотации крестьян в Латвии составит 75% от общего уровня развитых европейских стран, а сейчас он ещё меньше, отметила она.

По мнению Майры Дзельскалея-Бурмистре, консервативный подход Европы в отношении возможности работать с генетически модифицированными организмами также тормозит развитие сельскохозяйственного сектора в Латвии.