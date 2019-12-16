Москва, , 10:03 — REGNUM Информация о том, что жители РФ тратят на еду чуть больше 30% своего бюджета, выглядит как приукрашивающая действительность, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Доля расходов, которые люди тратят на еду это косвенный индикатор бедности. Чем ниже, тем люди живут богаче. Поэтому в самой богатой стране мира в Люксембурге люди тратят минимальную долю своего бюджета на продукты питания. Там 8% с чем-то. В одной из самых бедных стран мира — на Украине — люди тратят на еду примерно половину своих расходов. На самом деле считается, что порог бедности это когда не еду уходит больше 45% расходов. Но это очень и очень условно, — сказал Делягин. — То, что у нас 30%, то мне этот показатель представляется несколько приукрашивающим действительность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое показало, что жители России тратят покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета.

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