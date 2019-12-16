Москва, 16 декабря 2019, 10:03 — REGNUM Информация о том, что жители РФ тратят на еду чуть больше 30% своего бюджета, выглядит как приукрашивающая действительность, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое показало, что жители России тратят покупку продуктов питания 30,2% своего бюджета.
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