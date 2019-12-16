Москва, , 09:56 — REGNUM Упущенная экономическая выгода при проведении закупочных процедур составила для бюджета Российской Федерации около 74,14 млрд рублей за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Об этом сообщили по итогам соответствующего исследования в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» (НРПЗ).

Анализ предусматривает рассмотрение экономических районов России в разрезе упущенной экономической выгоды при проведении закупочных процедур.

Результаты получены на основе модели, предусматривающей равные экономические условия и средний уровень конкуренции экономических регионов страны. Для анализа были взяты закупки в рамках 44-ФЗ, на которые было подано две и три заявки за период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019. Закупки с одной поданной заявкой признаются несостоявшимися, поэтому были исключены из исследования

«При увеличении уровня конкуренции в закупках с двумя поданными заявками до трёх, каждый экономический район в среднем сэкономил бы дополнительно с каждой закупочной процедуры порядка 205,983 тыс. рублей. Бюджет РФ в рамках контрактной системы дополнительно мог бы сэкономить 74,14 млрд рублей», — заявил председатель организационного комитета проекта НРПЗ Виктор Симоненко.

В частности, в Поволжском районе упущенная выгода составила 10,6 млрд рублей, в Северо-Кавказском экономическом районе — 9 млрд рублей, в Центральном — 25,3 млрд рублей, в Северном — 1,9 млрд рублей, в Дальневосточном — 3,5 млрд рублей, в Северо-Западном и Калининградском — 7,1 млрд рублей, в Восточно-Сибирском — 2,9 млрд рублей, в Центральном-Чернозёмном — 2,2 млрд рублей, в Волго-Вятском — 1,6 млрд рублей, в Уральском — 5,7 млрд рублей, и, наконец, в Западно-Сибирском — 4 млрд рублей.

Средние цены одной дополнительной поданной заявки распределились следующим образом: в Поволжском районе — 283,64 тыс. рублей, в Северо-Кавказском экономическом районе — 267,77 тыс. рублей, в Центральном — 247,62 тыс. рублей, в Северном — 208,08 тыс. рублей, в Дальневосточном — 192,81 тыс. рублей, в Северо-Западном и Калининградском — 186,38 тыс. рублей, в Восточно-Сибирском — 173,93 тыс. рублей, в Центральном-Чернозёмном — 169,72 тыс. рублей, в Волго-Вятском — 149,76 тыс. рублей, в Уральском — 144,12 тыс. рублей, и Западно-Сибирском — 137,96 тыс. рублей.