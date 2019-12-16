Абакан, , 08:47 — REGNUM На соотношение трат граждан России, в том числе на продукты питания, влияет уровень их зарплат. Об этом ИА REGNUM сообщил политолог Дмитрий Буреев (Хакасия), комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка.

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«Первое, что можно отметить, — уровень зарплат. Власти оперируют статистикой по среднему значению заработка в регионах. Но они очень разнятся с реальностью. Сегодня в большинстве регионов зарплата в 30 тысяч рублей — большая редкость. Соответственно, покупательная способность граждан останется низкой. И людям приходится отказываться от всего, лишь бы приобрести продукты. И хотя многие вернулись на свои дачные участки, сады-огороды, всё равно большинство продуктов приобретается в магазинах. Соответственно, ценовая политика ретейла это учитывает. Появляются либо дискаунтеры с продуктами низкого качества, но по доступным ценам, либо власти возрождают сельхозрынки и ярмарки выходного дня», — подчеркнул Дмитрий Буреев.

Однако, по его словам, следует учитывать, что крупнейшие торговые сети «принадлежат к классу монополий, и это сказывается на ценах».

«Выход только в одном — государство должно помогать производителям заходить на рынок так, чтобы торговая наценка была разумной», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованной РИА Новости инфографике о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители европейских стран, граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание.