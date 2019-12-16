Биробиджан, , 08:16 — REGNUM Специально сформированная комиссия Казначейства России вскоре приступит к своей работе в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Комиссию интересует структура скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Очевидно, что работа комиссия связана с отставкой Александра Левинталя и назначением на пост врио губернатора сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна.

С осени 2019 года на территории ЕАО действует режим ЧС, необходимый для безаварийного прохождения регионом отопительного сезона в условиях, когда у бюджета нет средств не только для ремонта износившегося оборудования котельных, но и на закупку топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область получит 309 млн рублей из средств федерального бюджета для выплаты зарплаты бюджетников в декабре 2019 года и обеспечения судебных исковых требований.