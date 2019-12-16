Биробиджан, , 04:19 — REGNUM Правительство России поддержало просьбу врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о предоставлении средств на решение первоочередных задач региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как подтвердили в управлении внутренней политики автономной области, первый заместитель председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 млн рублей на решение первоочередных задач.

Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре 2019 года и оплату текущих судебных исков.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Левинталь за несколько дней до сложения с себя полномочий губернатора ЕАО на совещании в региональном правительстве говорил, что в ближайшие два года территория должна требовать направление средств федерального бюджета на сбалансирование бюджета ЕАО.