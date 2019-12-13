Москва, , 22:30 — REGNUM Центральный банк России на своем сайте опубликовал сообщение, в котором указано, что он отзывает лицензию у страховой компании «Орбита» из-за неустраненных нарушений страхового законодательства, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Без финансовых гарантий могут остаться более 50 российских туроператоров. Сотрудники ЦБ объяснили: «В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям».

Добавим, что прекращение работы «Орбиты» может быть проблемой для туроператоров: они обязаны найти новые финансовые гарантии за 45 суток. Если им не удастся это сделать, Ростуризм исключит их из реестра через 10 дней просрочки.